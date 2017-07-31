Որոնման պայմաններ

«Philips» ՍՊԸ

«Philips» ՍՊԸ

Մենք միշտ պատրաստ ենք Ձեզ օգնել և պատասխանել Ձեր հարցերին:

 

Մեր հասցեն`

 

123022 ք. Մոսկվա, Սերգեյ Մակեևի փ., 13

(123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13)

 

Կապվեք մեզ հետ հետևյալ հեռախոսահամարով. +7 495 937 9300

 

Ֆաքս. +7 495 937 93 07

 

Նամակ ուղարկեք մեր էլեկտրոնային հասցեին

[email protected]

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Բոլոր իրաոունքները պաշտպանված են.

Մեր կայքը լավագույնս կարելի է դիտել Microsoft Edge- ի, Google Chrome- ի կամ Firefox- ի վերջին տարբերակով: