Информация о компании

Информация о компании

 

Royal Philips — голландская компания с широчайшим ассортиментом технологичных товаров, которые улучшают качество жизни людей благодаря значимым инновациям. Наше производство делится на три основных направления: световые решения, потребительские товары и здравоохранение. Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, приборов и средств для ухода за полостью рта.

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Ultrasound

Создаем значимые инновации для людей

 

120 лет назад и вплоть до сегодняшнего дня, инновации и забота о людях были основой для бизнеса Philips.

 

Наше обязательство заключается в поставке новых технологий в сфере здравоохранения и световых решений, а также инновационных и локально релевантных потребительских товаров, которые приносят реальную пользу нашим потребителям, клиентам и партнерам по всему миру. Мы убеждены, что для исполнения этих обязательств необходимо всегда учитывать потребности и желания людей.

 

Объединяя вместе два элемента — людей и инновации — мы создаем технологии нового поколения и продукцию, которая действительно нужна людям. Значимые инновации помогают улучшить качество жизни людей. Вот что отличает нас от других и делает бренд Philips уникальным.

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Bridge

Основные достижения в 4 квартале

 

Компания Philips, мировой лидер в производстве медицинского оборудования, в пятый раз в октябре провела социальную кампанию против рака груди #ЯПРОШЛА, призванную напомнить женщинам о важности своевременной диагностики рака молочной железы и вдохновить их на заботу о собственном здоровье.  

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Philips представила уникальную линейку моек воздуха с технологией очищения NanoProtect и технологией увлажнения NanoCloud. Новые мойки воздуха Philips не только решат проблему пересушенного воздуха, но и очистят его от мелких и крупных загрязняющих частиц. А благодаря стильному корпусу белого и золотого цветов новые мойки прекрасно впишутся в любой интерьер.  
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Philips в 4 кв. 2015 г.

Продажи
7.1 млрд
Скорректированная
прибыль до учета процентов,
налогов и амортизации
(EBITA)
842 млн
Чистая прибыль
39 млн
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О компании Philips


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